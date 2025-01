Ilgiorno.it - Fa festa con gli amici poi ubriaco e senza patente vaga a zig zag sull’auto in centro paese: denunciato 56enne

Mantova, 16 gennaio 2025 – Ha deciso di mettersi alla guida, sebbene barcollante, dopo aver festeggiato in abbondanza con gli, con più di un “bicchiere della staffa”. Non solo. Oltre ad aver deciso guidare l’auto nonostante il suo stato psico-fisico alterato, il protagonista della vicenda, un, non aveva mai conseguito la. A bloccarlo, mentre con la sua vettura zigzagava per le vie deldi San Giorgio Bigarello, sono stati i Carabinieri della Stazione di San Giorgio Bigarello, impegnati in un servizio di controllo. I militari hanno deciso di intervenire e capire il motivo della guida alquanto anomala del conducente. Dopo aver fermato l’autovettura, i Carabinieri hanno subito capito che qualcosa non andava e hanno deciso di sottoporre il conducente alla prova alcolemica, prova che risulterà più che positiva: 2,23 g/l.