Effetto Sinner, Berrettini: «Ho perso perché non sono stato abbastanza forte»

esce dagli Australian Open al secondo turno, contro un Rune che gli ha tenuto testa. Anzi, come ha dichiarato lo stessodopo il match, l’avversario èpiù. Tutto il resto, Var, arbitri, stanchezza,solo alibi che l’italiano rifiuta. La vicinanza disi fa sentire.Leggi anche:: «L’errore dell’arbitro? Fa già parte del passato. È difficile accettarlo, ma tutti possbagliare»:Dopo il match ha infatti dichiarato. «Nonper vincere la partita. Questo è il riassunto che faccio. C’è tanto rammarico,avevo lavorato bene e mi sentivo bene. Venivo da una bella vittoria ed ero partito alla grande. Nonriuscito a sfruttare le occasioni che micreato. C’èforse un approccio un po’ passivo in alcuni punti, cosa che alla lunga non paga, soprattutto con il mio gioco.