Movieplayer.it - Daredevil: Rinascita, avete notato questo riferimento a Luke Cage nel MCU nel trailer?

Leggi su Movieplayer.it

L'eroe del vecchio universo televisivo Netflix è stato citato all'interno del Marvel Cinematic Universe, ve ne siete accorti? I Marvel Studios hanno pubblicato ieri il primoufficiale di, che, oltre ad aggiornarci sull'Uomo senza Paura e sui suoi vari alleati e nemici, ha incluso anche il primodiretto anel Marvel Cinematic Universe. Insieme alle altre serie Marvel di Netflix, Jessica Jones, Iron Fist, Punisher, The Defenders e l'originaleera tecnicamente ambientato nel Marvel Cinematic Universe al momento della sua uscita, ma in seguito abbiamo appreso che Kevin Feige non è mai stato pienamente d'accordo con l'integrazione di questi progetti nel MCU vero e proprio, e l'avvento di Marvel .