Costrette a spogliarsi e fare piegamenti in Questura? L’avvocato delle ecoattiviste | È una pratica che non esiste A Brescia c’era un clima da G8

Leggi su Ilgiorno.it

– “L’unica volta che ho sentito di perquisizioni fatte in quel modo, facendo spogliare completamenteragazze che hanno dovuto eseguire degli squat, era a Genova, durante il G8. Ma la cosa che ci turba di più è che questo trattamento è stato riservato a persone che non erano in stato di arresto, a ragazze e ragazzi che sono accusate di reati lievi”.Gilberto Pagani sfoglia perplesso i verbali redatti dagli agenti delladiche hanno trattenuto per 8-9 ore i ragazzi protagonisti dell’azione fuori dai cancelli della ex Breda quando una quarantina di attivisti di Extinction Rebellion, Ultima generazione e Palestina libera ha messo in scena una catena umana puntando il dito contro l’industriaarmi. “Ero nuda, la polizia guardava. Non ci hanno fatto chiamare”: la testimonianza choc dell’attivista in