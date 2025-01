Lanazione.it - Conferenza di inizio anno a Castiglion Fiorentino

Arezzo, 16 gennaio 2025 – Archiviato il 2024, il Comune di- amministrato per la terza volta consecutiva dal Sindaco Mario Agnelli - individua alcuni punti programmatici per lo sviluppo della Città nei prossimi anni. Si parte con il sindaco Mario Agnelli che ha tra le sue deleghe anche quella all’Urbanistica e all’Assetto del Territorio. • Il 2025 auspichiamo sia l’della svolta per il futuro dell’area dell’EX ZUCCHERIFICIO; • Porremo sempre più attenzione alla conservazione del nostro patrimonio storico, artistico e culturale e potremo contare sulla presto recuperata CHIESA DI SANT'AGOSTINO che sarà utilizzabile anche per inziative culturali; • Confidiamo di organizzare nel nuovo quinquennio una MOSTRA SU BARTOLOMEO DELLA GATTA dal momento che ad oggi non ci siamo mai riusciti; • Oltre al lavoro fatto su un prodotto di punta del nostro territorio e di tutta la Valdichiana come l’olio extra vergine di oliva, punteremo anche sul VINO come strumento di promozione del territorio; • Avremo la possibilità di PROMUOVERE LA NOSTRA CITTÀ E LE SUE ECCELLENZE tra cultura, tradizione, sviluppo innovativo e genio del Made in Italy grazie ad un finanziamento contenuto nella Legge di Bilancio da 150.