Comfy chic | il nuovo stile elegante-casual fra oversize e comfort

Life&People.it Nell’universo dinamico della moda contemporanea, losta attraversando una metamorfosi interessante. Lontano dai rigidi canoni che per decenni hanno definito il fenomeno, il moderno panorama stilistico abbraccia un’inedita fusione tra praticità e sofisticatezza. Il trend, simbolo die libertà, emerge come manifesto di unparadigma estetico, doveed eleganza non si escludono, ma si uniscono per completarsi.: l’evoluzione del concetto di eleganzaStoricamente, l’eleganza era associata a linee rigide, silhouette ben definite e tessuti preziosi. Abiti su misura e tagli sartoriali rappresentavano l’unico vertice del “buon gusto”. Tuttavia, il mutamento culturale e sociale degli ultimi decenni ha ridisegnato le priorità.