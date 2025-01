Piperspettacoloitaliano.it - Chi ha sparato a Vincenzo Nappi di Un Passo dal Cielo, il colpevole dell’attentato quasi mortale

Un misterioso uomo ha tentato di uccidere, il commissario di San Vito di Cadore, interpretato da Enrico Ianniello. A soccorrerlo, per fortuna, c’era Nathan “L’Uomo degli Orsi” che lo ha trasportato prontamente in ospedale. Ma chi hadi Undalmuore in Undal8 ?Grande apprensione alla fine della prima puntata, quandoè stato colpito da un fucile a lunga distanza. Sembrava opera di un cecchino, o almeno di una mano esperta, e invece ilè davvero inaspettato.si risveglia dal coma, accolto dai suoi cari, ma dovrà fare i conti con un trauma post incidente. Il commissarionon sentirà più le sue gambe e sarà costretto a restare sulla sedia a rotelle.Chi ha? Il veroDietro all’attentato dic’è Marco Rho il contadino che è finito in carcere per via dell’indagine dello stesso, avviata qualche tempo prima.