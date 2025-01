Caro voli esteso il bonus per tutto il 2025 Aricò | Confermiamo gli aiuti ai siciliani

Leggi su Dayitalianews.com

perililper il contrasto aldella Regione Siciliana. Prosegue, dunque, dal 7 gennaio e fino al 31 dicembrela misura attivata sotto forma di contributo del 25% del prezzo del biglietto aereo ai cittadini residenti in Sicilia, con ulteriore 25% per i soggetti con basso reddito, studenti e disabili che viaggiano da e verso l’isola. A stabilirlo è un decreto dell’assessore alle Infrastrutture e mobilità Alessandro, (nella foto d’apertura) di concerto con il presidente della Regione, Renato Schifani.Le dichiarazioni dell’assessore Alessandro“Estendiamo ailildel 25% del prezzo deiper i residenti in Sicilia – ha affermato l’assessore– certi di fare cosa gradita ai nostri cittadini che affrontano, non solo in via straordinaria in occasione delle festività, ma in ogni periodo dell’anno, difficoltà nel corrispondere tariffe aeree talvolta esagerate.