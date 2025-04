Basket serie B femminile sconfitte dolce-amara per la Virtus Cesena a Scandiano

Scandiano si è disputata la tredicesima giornata di ritorno del campionato di serie B femminile, che ha visto opposte Pall. Scandiano 2012 e Fse Progetti Cesena. Cesena si presenta in terra emiliana con sole 8 giocatrici a causa di infortuni, gite scolastiche e una. Cesenatoday.it - Basket serie B femminile, sconfitte dolce-amara per la Virtus Cesena a Scandiano Leggi su Cesenatoday.it Venerdì al PalaRegnani disi è disputata la tredicesima giornata di ritorno del campionato di, che ha visto opposte Pall.2012 e Fse Progettisi presenta in terra emiliana con sole 8 giocatrici a causa di infortuni, gite scolastiche e una.

