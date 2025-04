Meteo Pasqua e Pasquetta sotto la pioggia | le gite fuori porta e i pic-nic saranno minacciati in tutta Italia

Italia. Dopo il sole degli ultimi giorni, sulla Penisola ecco tornare quindi il maltempo. Un vero e proprio ‘ribaltone’ a partire da domenica, che porterà con sé un netto cambio dello scenario Meteo. Ad essere colpiti saranno prima Nord-Ovest e Toscana, poi il resto del Centro. E le perturbazioni potrebbero durare per ben cinque giorni. Le prime avvisaglie del peggioramento sono attese già domenica 13 aprile, con l’arrivo di un fronte freddo in discesa dal Nord Atlantico. Le prime regioni colpite saranno quattro: Piemonte, Liguria, Lombardia e Toscana, con precipitazioni forti e la possibilità di locali allagamenti e smottamenti.Il picco del maltempo è atteso tra martedì 15 e giovedì 17 aprile, quando è previsto un ciclone in formazione sui mari Italiani. Secoloditalia.it - Meteo, Pasqua e Pasquetta sotto la pioggia: le gite fuori porta e i pic-nic saranno “minacciati” in tutta Italia Leggi su Secoloditalia.it Piogge e temporali in arrivo sull’. Dopo il sole degli ultimi giorni, sulla Penisola ecco tornare quindi il maltempo. Un vero e proprio ‘ribaltone’ a partire da domenica, che porterà con sé un netto cambio dello scenario. Ad essere colpitiprima Nord-Ovest e Toscana, poi il resto del Centro. E le perturbazioni potrebbero durare per ben cinque giorni. Le prime avvisaglie del peggioramento sono attese già domenica 13 aprile, con l’arrivo di un fronte freddo in discesa dal Nord Atlantico. Le prime regioni colpitequattro: Piemonte, Liguria, Lombardia e Toscana, con precipitazioni forti e la possibilità di locali allagamenti e smottamenti.Il picco del maltempo è atteso tra martedì 15 e giovedì 17 aprile, quando è previsto un ciclone in formazione sui marini.

