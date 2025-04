Polizia scopre laboratorio di droghe a Novara

Novara (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Novara ha arrestato un ragazzo italiano di 23 anni, studente universitario, per possesso non autorizzato di precursori per la sintesi delle droghe e produzione di sostanze stupefacenti. La Squadra Mobile della Questura di Novara “sezione narcotici”, sulla scia dell’indagine che ha portato all’arresto di un giovane novarese per il reato di produzione di metanfetamina, ha individuato il presunto fornitore di precursori per la produzione di droghe sintetiche. Si tratta di sostanze chimiche codificate dal Regolamento Europeo nr 273/2004, di cui è consentito l’acquisto e la vendita esclusivamente a persone giuridiche e che, per tale motivo, sono difficilmente reperibili sul mercato legale ma, al contrario, molto diffuse nel “Darkweb”. Il giovane è originario di Conegliano Veneto (TV) ma domiciliato a Trieste, dove frequenta l’Università. Unlimitednews.it - Polizia scopre laboratorio di droghe a Novara Leggi su Unlimitednews.it (ITALPRESS) – Ladi Stato diha arrestato un ragazzo italiano di 23 anni, studente universitario, per possesso non autorizzato di precursori per la sintesi dellee produzione di sostanze stupefacenti. La Squadra Mobile della Questura di“sezione narcotici”, sulla scia dell’indagine che ha portato all’arresto di un giovane novarese per il reato di produzione di metanfetamina, ha individuato il presunto fornitore di precursori per la produzione disintetiche. Si tratta di sostanze chimiche codificate dal Regolamento Europeo nr 273/2004, di cui è consentito l’acquisto e la vendita esclusivamente a persone giuridiche e che, per tale motivo, sono difficilmente reperibili sul mercato legale ma, al contrario, molto diffuse nel “Darkweb”. Il giovane è originario di Conegliano Veneto (TV) ma domiciliato a Trieste, dove frequenta l’Università.

