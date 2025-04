No all' aumento dei ticket sanitari la raccolta firme di Fdi

raccolta firme a Bologna e provincia per dire "No all'aumento dei ticket sanitari". Oggi, 12 aprile, Fratelli d'Italia organizza i banchetti in tutta la Regione per contestare il provvedimento di viale Aldo Moro. Registrati alla nuova sezione Dossier BolognaToday“La manovra lacrime e. Bolognatoday.it - No all'aumento dei ticket sanitari, la raccolta firme di Fdi Leggi su Bolognatoday.it Unaa Bologna e provincia per dire "No all'dei". Oggi, 12 aprile, Fratelli d'Italia organizza i banchetti in tutta la Regione per contestare il provvedimento di viale Aldo Moro. Registrati alla nuova sezione Dossier BolognaToday“La manovra lacrime e.

Potrebbe interessarti anche:

Movimento 5 Stelle Acerra : Al via la raccolta firme per la sicurezza del territorio

Un impegno concreto per la sicurezza di Acerra: raccolta firme per sollecitare azioni immediate delle istituzioni locali. Questa mattina, il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Acerra ...

Obbligo vaccini pediatrici - raccolta firme per referendum abrogativo al via dal 15 marzo : "Per mio figlio scelgo io - stop a sanzioni - sì al libero accesso a scuola"

La campagna durerà 3 mesi, fino al 15 giugno prossimo Il 15 marzo inizierà la campagna di raccolta firme "Per mio figlio scelgo io", con l'obiettivo di richiedere un referendum di abrogazione ...

La raccolta firme per il referendum sulla ztl del castello Ursino non raggiunge l'obiettivo

Finita con un risultato negativo la campagna di raccolta firme indetta per proporre un referendum abrogativo della ztl di piazza Federico di Svevia. L'obiettivo delle 7500 firme, pari al 3% degli ...

No all'aumento dei ticket sanitari, la raccolta firme di Fdi. 'No all'aumento dei ticket sanitari': raccolta firme di Fdi. FDI, una raccolta firme per dire “No all’aumento dei ticket sanitari”. Scattano i ticket sanitari in Emilia Romagna: ecco da quando. Orta di Atella, aumento ticket mensa. È semplice non gravare sulle famiglie: Santillo e company rinuncino a due mesi di stipendio. Costi ticket sanitari: salvo (per adesso) il nuovo tariffario del 2025. Ecco cosa prevede. Ne parlano su altre fonti

(In base alle informazioni di bolognatoday.it:) No all'aumento dei ticket sanitari, la raccolta firme di Fdi - Oggi, 12 aprile, Fratelli d'Italia organizza i banchetti in tutta la Regione per contestare il provvedimento. Ecco dove ...

(Da quanto emerge da lapressa.it:) 'No all'aumento dei ticket sanitari': raccolta firme di Fdi - 'La Giunta de Pascale sta mettendo le mani nelle tasche degli emiliano-romagnoli, con gravi ripercussioni nel mondo della sanità' ...