Sinistra italiana | nominato il segretario provinciale il tesoriere e il responsabile dell' organizzazione

nominato segretario provinciale di Sinistra italiana, Calogero Avarello è il tesoriere, mentre Pippo Di Falco assume l’incarico di responsabile dell’organizzazione. Si è svolto ieri, al centro Pier Paolo Pasolini, il primo congresso della Federazione provinciale di. Agrigentonotizie.it - Sinistra italiana: nominato il segretario provinciale, il tesoriere e il responsabile dell'organizzazione Leggi su Agrigentonotizie.it Pasquale Cucchiara è statodi, Calogero Avarello è il, mentre Pippo Di Falco assume l’incarico di. Si è svolto ieri, al centro Pier Paolo Pasolini, il primo congressoa Federazionedi.

