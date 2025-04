Grave incendio in appartamento palazzina evacuata e 14 intossicati | poliziotto foggiano tra i soccorritori

poliziotto foggiano tra gli "eroi" che, nella giornata di martedì 8 aprile, si sono mossi tra il fumo e le lingue di fumo che fuoriuscivano da un appartamento al Testaccio, a Roma. Si tratta di Nicola Pasqua, classe 1998, in servizio al commissariato 'Colombo', nella Capitale. Foggiatoday.it - Grave incendio in appartamento, palazzina evacuata e 14 intossicati: poliziotto foggiano tra i soccorritori Leggi su Foggiatoday.it C'è anche untra gli "eroi" che, nella giornata di martedì 8 aprile, si sono mossi tra il fumo e le lingue di fumo che fuoriuscivano da unal Testaccio, a Roma. Si tratta di Nicola Pasqua, classe 1998, in servizio al commissariato 'Colombo', nella Capitale.

Potrebbe interessarti anche:

Siena : arrestati dopo la fuga tre presunti ladri d’appartamento. Ferito un poliziotto

Sono stati arrestati in flagranza di reato dalla Polizia di Stato di Siena tre presunti autori di furti in appartamento. Sono persone di 28, 38 e 61 anni residenti in Toscana e nel Lazio L'articolo ...

A Domaso l'appartamento della droga : era nascosta ovunque - ma il cane Aran l'ha trovata tutta

Una nuova, decisa risposta al traffico di stupefacenti è arrivata dalla guardia di finanza di Menaggio, che nella serata di venerdì 21 marzo ha condotto un’operazione chirurgica nell’Alto Lago, ...

Salsomaggiore - incendio in un appartamento : quattro squadre dei vigili del fuoco in azione

Un grosso incendio si è sviluppato, nella mattinata del 2 aprile, all'interno di un appartamento in viale delle Rimembranze a Salsomaggiore Terme. L'allarme è scattato poco prima delle ore 9 e sul ...

Grave incendio in appartamento, palazzina evacuata e 14 intossicati: poliziotto foggiano tra i soccorritori. ?Roma, incendio a Testaccio: a fuoco un appartamento. Gualtieri: «15 ricoverati, 7 sono agenti». Paola Turci t. Bravetta, incendio in appartamento: sei intossicati, uno grave. La palazzina evacuata dai soccorritori. Incendio all'alba a Roma, distrutto appartamento al terzo piano: salve tre donne, due sono gravi. Incendio in una casa di Roma in zona Monteverde, 89enne morta tra le fiamme: grave la figlia. Incendio in appartamento: un ferito grave, cinque intossicati. Ne parlano su altre fonti

(L’agenzia msn.com ha pubblicato che:) Asola, incendio in un appartamento di una palazzina: gravissimo un 52enne - Le sue condizioni sono apparse subito critiche: è stato soccorso e trasferito in codice rosso con l’eliambulanza all’ospedale Niguarda di Milano ...

(Da una nota di informazione.it si apprende che:) Tragico incendio ad Albano: morto un uomo, grave la figlia – Il Caffe - Tragedia nelle prime ore del mattino ad Albano Laziale, nella frazione di Pavona. Un incendio devastante ha colpito un’abitazione al piano terra di una palazzina in via Firenze, lasciando dietro di sé ...

(Dalle pagine di veronasera.it si apprende che:) Incendio in una palazzina a Verona, sei persone evacuate: tre quelle portate in ospedale - Le fiamme si sono sviluppate in un appartamento di via Selinunte, nel quartiere di Borgo Nuovo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed il personale del 118, con il supporto dei carabinieri ...