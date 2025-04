Per la scienza la gravidanza prima del matrimonio non rovina la coppia | “Ciò che conta è la sintonia”

gravidanza prima del matrimonio comprometterebbe la relazione: a fare la differenza non è l’arrivo di un figlio, ma quanto i partner condividano tempi e intensità dell’impegno reciproco. Leggi su Fanpage.it Una ricerca americana sfata il mito secondo cui ladelcomprometterebbe la relazione: a fare la differenza non è l’arrivo di un figlio, ma quanto i partner condividano tempi e intensità dell’impegno reciproco.

Per la scienza, la gravidanza prima del matrimonio non rovina la coppia: "Ciò che conta è la sintonia". Le promesse di Veronica Ferraro a Davide Simonetta: “Proveremo ancora ad avere un figlio”. Manila Nazzaro: "Voglio lottare per un figlio a 46 anni. Pronta ad affidarmi anche alla scienza". Mamma in Pma, la storia di Enza Perna. Le coppie svizzere si sposano spesso poco prima di un figlio. La tragedia di Clara Immerwahr, chimica e attivista morta suicida. Ne parlano su altre fonti

