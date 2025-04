È morto Ted Kotcheff il regista dei cult Rambo e Weekend con il morto

È morto Ted Kotcheff, il regista di Rambo e Weekend con il morto. Aveva 94 anni e si è spento serenamente in Messico dove era ricoverato sotto sedazione. Leggi su Fanpage.it Ted, ildicon il. Aveva 94 anni e si è spento serenamente in Messico dove era ricoverato sotto sedazione.

Potrebbe interessarti anche:

È morto Ted Kotcheff - il regista leggendario di Rambo. Ha firmato la serie ‘Law & order’

Roma, 11 aprile 2025 – Il regista canadese Ted Kotcheff, che ha spaziato tra i generi per dirigere film di successo come ‘Rambo’ e ‘Fratelli nella notte’, è morto giovedì 10 aprile all'età di 94 ...

E’ morto Ted Kotcheff - regista di Rambo

(Adnkronos) – Il regista canadese Ted Kotcheff, che ha spaziato tra i generi per dirigere film di successo come "Rambo" con Sylvester Stallone e "Fratelli nella notte", è morto giovedì 10 aprile ...

Addio a Ted Kotcheff : Il Regista di Rambo e Weekend con il Morto ci Lascia a 94 Anni

Il mondo del cinema è in lutto per la scomparsa di Ted Kotcheff, il regista canadese che ha diretto pietre miliari come Rambo e Weekend con il Morto. All'età di 94 anni, Kotcheff lascia un'eredità ...

È morto Ted Kotcheff, il regista dei cult Rambo e Weekend con il morto. Rambo con Sylvester Stallone, è morto il regista Ted Kotcheff. Addio a Ted Kotcheff, morto il regista di Rambo e Weekend con il morto. Ted Kotcheff è morto: il regista di Weekend con il Morto aveva 94 anni. Ted Kotcheff, è morto il regista di "Rambo" e "Fratelli nella notte": aveva 94 anni. E’ morto Ted Kotcheff, regista di Rambo. Ne parlano su altre fonti