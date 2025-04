In realtà la chiamata per tornare non è mai arrivata Non sono stata io a dire no | Alessandra Mastronardi svela perché non ci sarà ne I Cesaroni 7

sarà nel cast della settima stagione de "I Cesaroni". Alessandra Mastronardi, travolta da critiche e accuse social, ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Lo ha fatto sui social, spiegando i motivi della sua assenza sia sul set che alla Chiesa degli Artisti, dove si è tenuto l'ultimo saluto all'attore scomparso il 5 aprile. "Il mio rapporto con Antonello e con ogni singolo membro del cast è una cosa di esclusiva intimità", ha scritto l'attrice. Poi l'affondo: "Spostare l'attenzione sulla mia presenza o meno durante un momento così delicato è davvero inappropriato".Il ritorno della serie non l'ha mai vista al centro del progetto. Nessun rifiuto da parte sua, almeno stando alla sua versione. "La verità nuda, cruda è che in realtà la chiamata non è mai arrivata, non sono stata io a dire di no", ha raccontato dal palco del "Nerd Show" di Bologna, a febbraio.

