Secoloditalia.it - Svolta nel delitto di Liliana Resinovich: indagato il marito. Prove nella casa di Sebastiano Visintin (video)

Leggi su Secoloditalia.it

C’è unanell’inchiesta suldi, la donna di 63 anni trovata senza vita il 5 gennaio 2022, a Trieste, ormai definitivamente considerata vittima di un omicidio e non suicida. Secondo quando annunciato ieri sera dal programma “Quarto Grado“, su Rete4, ildella donna,, è finito ufficialmente nel registro degli indagati per l’omicidio della moglie.Martedì scorso gli inquirenti, racconta “Quarto Grado“, “hanno effettuato una perquisizione presso la sua abitazione, durata sette ore, e non ne sono usciti a mani vuote. Le forze dell’ordine contestano al’omicidio della coniuge. Reato che potenzialmente può essere punito con l’ergastolo”., ilrischia l’ergastolo per femminicidioL’esito della perizia medico-legale incaricata dalla Procura di Trieste all’anatomopatologa Cristiana Cattaneo ed a Vanin, Tambuzzi e Leone, ha definitivamente cancellato la (azzardata) ipotesi del suicidio spiegando nel dettaglio di oltre duecento pagine che Lilly, invece, è stata uccisa.