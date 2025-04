Fasano è pronta a diventare la capitale del volley italiano

Fasano si prepara a diventare la capitale del volley italiano con la Final Four di Coppa Italia di Serie B, in programma giovedì 18 e venerdì 19 aprile 2025. Dopo l’edizione 2024 ospitata in Molise, per la prima volta la manifestazione approda in Puglia coinvolgendo le migliori squadre al termine. Brindisireport.it - Fasano è pronta a diventare la capitale del volley italiano Leggi su Brindisireport.it si prepara aladelcon la Final Four di Coppa Italia di Serie B, in programma giovedì 18 e venerdì 19 aprile 2025. Dopo l’edizione 2024 ospitata in Molise, per la prima volta la manifestazione approda in Puglia coinvolgendo le migliori squadre al termine.

