Screenworld.it - Cosa resta di Mister No Revolution

Leggi su Screenworld.it

Si può partire eppurere lo stesso. Chi ha fatto dell’avventura la propria ragione di vita lo sa bene. La regola non scritta vale anche per quell’anima inquieta di Jerry Drake, uno dei personaggi più atipici del fumetto italiano. Antieroe per eccellenza, contradditorio per vocazione e pieno di vizi (a suon di sigarette e bicchierini di troppo),No è arrivato sul mercato nel 1975, accompagnato da uno slogan emblematico: “Un nuovo esplosivo personaggio”.E così è stato. Un protagonista di rottura, dalla personalità ingombrante e dall’atteggiamento sempre sfuggente. Quasi il contraltare perfetto del ligio Tex, sempre irreprensibile e rassicurante. Prima dell’arrivo di Dylan Dog,No era l’antitesi delle “certezze texane”. Ed è per questo che il suo arrivo sul mercato del fumetto popolare da edicola ha lasciato davvero i segni di un’esplosione.