Calciomercato Juve | la dirigenza vuole tenerlo! In programma dei contatti a inizio maggio l’idea di Giuntoli sul possibile ‘colpo’

JuventusNews24Calciomercato Juve: la dirigenza bianconera vuole tenere questo giocatore! In programma dei contatti a inizio maggio, l’idea di GiuntoliCome riportato da Tuttosport, Renato Veiga sta guadagnando posizioni nelle gerarchie della dirigenza per il futuro del Calciomercato Juve. Allo stato attuale delle cose, il portoghese non partirebbe con i bianconeri per il Mondiale per Club, dato che il prestito secco dal Chelsea ha scadenza nel prossimo 30 giugno.È in programma un contatto tra club ed entourage del difensore nei primi giorni di maggio per apparecchiare la tavola della nuova operazione, con la voglia della Juventus che rimane quella di valutare la fattibilità di un riscatto o quantomeno di un prolungamento del prestito. Gli inglesi lo han pagato 14 milioni di euro, ora chiedono circa il doppio. Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: la dirigenza vuole tenerlo! In programma dei contatti a inizio maggio, l’idea di Giuntoli sul possibile ‘colpo’ Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24: labianconeratenere questo giocatore! IndeidiCome riportato da Tuttosport, Renato Veiga sta guadagnando posizioni nelle gerarchie dellaper il futuro del. Allo stato attuale delle cose, il portoghese non partirebbe con i bianconeri per il Mondiale per Club, dato che il prestito secco dal Chelsea ha scadenza nel prossimo 30 giugno.È inun contatto tra club ed entourage del difensore nei primi giorni diper apparecchiare la tavola della nuova operazione, con la voglia dellantus che rimane quella di valutare la fattibilità di un riscatto o quantomeno di un prolungamento del prestito. Gli inglesi lo han pagato 14 milioni di euro, ora chiedono circa il doppio.

Potrebbe interessarti anche:

Calciomercato Juve - il big bianconero prende posizione sul futuro : ha già comunicato la sua volontà alla dirigenza. Ultimissime

di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, il big ha già comunicato la sua volontà ai dirigenti. Rivelazione sul futuro di Kenan Yildiz Secondo quanto riportato da La Stampa, Kenan Yildiz ...

Mattioli spara a zero : «La dirigenza della Juve ha dimostrato un’incompetenza che basterebbe per un secolo - ecco perché»

di Redazione JuventusNews24Mattioli spara a zero sul momento della Juve e la dirigenza bianconera: tutte le dichiarazioni del giornalista Il giornalista Mario Mattioli ha parlato a Radio Radio per ...

Rinnovi Gatti McKennie in casa Juve - la clamorosa decisione della dirigenza! Incertezza massima sul futuro

Juve, il periodo di difficoltà della squadra passa anche dai rinnovi di giocatori come Gatti e McKennie: ecco la decisione della società Non è un periodo certamente semplice quello che sta ...

Thiago Motta Juve ha insegnato: da ora si investirà su.... Juve, è fatta: l’hanno preso dal Milan. Juventus contestata: "Dirigenza assente, giocatori imbarazzanti, Thiago Motta pezzo di m***a". Calciomercato Juve, Zirkzee vuole lasciare Manchester: le news. Juve, si spinge per Khéphren Thuram: l'obiettivo è chiudere la prossima settimana. Milan, Tomori a colloquio con allenatore e dirigenza: no alla Juve, l'inglese vuole restare in rossonero. Ne parlano su altre fonti

(Dalle pagine di jmania.it si apprende che:) Calciomercato Juventus, si scalda l’asse con il Lecce: Corvino sarà a Torino per trattare - Calciomercato Juventus, si scalda l’asse con il Lecce: Corvino sarà a Torino per trattare. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra bianconera Calciomercato Juventus, si scalda l’asse con il ...

(Da una nota di calcionow.it si apprende che:) Juve, rottura totale con Tudor: vuole andare via! - La rottura con Tudor apre ad un clamoroso addio alla Juventus: lo scenario per l'estate si fa strada, vuole lasciare Torino.

(Risulta da fonti di informazione.it che:) Calciomercato Juve, il Milan allo scoperto sul bomber: bianconeri avvisati - I dirigenti rossoneri si sono esposti in maniera chiara per quanto riguarda il possibile acquisto dell’obiettivo anche della Juventus La Juventus è alla ricerca di un attaccante. La prossima stagione ...