Ma tu la vuoi una centrale nucleare a Terni? Europa verde scende in piazza e lancia il referendum partecipativo

Terni con la manifestazione promossa da Medicina democratica per dire “no” all’ipotesi di realizzare una centrale nucleare a Terni.Nei giorni scorsi, Palazzo Spada ha inoltrato una lettera al Governo in cui. Ternitoday.it - “Ma tu la vuoi una centrale nucleare a Terni?”, Europa verde scende in piazza e lancia il referendum partecipativo Leggi su Ternitoday.it L’appuntamento è per questo pomeriggio alle 17 di fronte alla stazione ferroviaria dicon la manifestazione promossa da Medicina democratica per dire “no” all’ipotesi di realizzare una.Nei giorni scorsi, Palazzo Spada ha inoltrato una lettera al Governo in cui.

Potrebbe interessarti anche:

Ispezione di routine alla centrale nucleare : la spengono per errore

Era solo un'ispezione di routine ma è riuscita a spegnere presso la più antica centrale nucleare d'Europa. Siamo a Beznau, in Svizzera, dove uno dei reattori è andato in arresto d'emergenza, come ...

Chernobyl - drone sulla centrale nucleare : il reattore 4 prende fuoco

(LaPresse) Nella notte un drone russo ha colpito la copertura del reattore quattro della centrale nucleare di Chernobyl, danneggiando la struttura e innescando un incendio, in un attacco che ...

Fusione nucleare - una startup ha disegnato una centrale per realizzarla. E promette di riuscirci entro il 2031

Assieme al Max Planck Institute di fisica del plasma, Proxima Fusion dell'italiano Francesco Sciortino afferma di aver sviluppato un concept di centrale per ottenere energia da fusione in modo ...

“Ma tu la vuoi una centrale nucleare a Terni?”, Europa verde scende in piazza e lancia il referendum partecipativo. Nucleare in Italia, la Lombardia è pronta ad accogliere le centrali. «L’Italia non decide, aumenterà l’acquisto di energia nucleare dalla vicina Francia». Nucleare: dal Divertor Tokamak Test ai piccoli reattori modulari, ecco i progetti su cui è impegnata la filiera italiana. Centrali nucleari: nuovo metodo può ridurre di un decennio la progettazione dei reattori. "Entro la legislatura nuove norme per il nucleare", l'Italia ci riprova con l'energia atomica (ancora). Ne parlano su altre fonti

(L’agenzia msn.com ha pubblicato che:) Francesco Starace: Nessuna centrale nucleare in Italia, solo rumore di fondo - "Io sono un ingegnere nucleare e vi dico che non si faranno centrali nucleari in Italia. Il nucleare di nuova generazione? Si tratta di tecnologie che esistevano quando mi sono laureato.

(Risulta da fonti di msn.com che:) "Il muro ideologico va abbattuto: ecco perché l'Italia deve investire nel nucleare" - Il rettore dell'Università della Tuscia, Stefano Ubertini, contro il muro ideologico che si oppone al nucleare: "L'Italia è all'avanguardia e non dobbiamo perdere questo vantaggio" ...

(Come riportato da ilmessaggero.it:) Nucleare, Bandecchi scrive al ministro: «Disponibili a realizzare una centrale a... - Terni potrebbe diventare una delle prime città italiane ad ospitare una centrale nucleare di ultima generazione. Il sindaco Stefano Bandecchi ha manifestato la disponibilità del Comune ...