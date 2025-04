Guerra ultras Inter il mandante Beretta era andato a Pietrelcina a chiedere la grazia per il delitto commesso

Scrive Repubblica:Un'azione «violenta e professionalmente organizzata, premeditata e commessa con modalità mafiose». Epitaffio, quello scritto dal gip, non per un boss, ma per un capo ultrà ucciso da compagni di fede calcistica. «Siamo stati noi a organizzare tutto ». È il 22 novembre quando, da una località protetta, Andrea Beretta mette a verbale le sue prime parole da collaboratore di giustizia. Puntano subito all'omicidio di Vittorio Boiocchi, l'ex leader della Curva Nord Interista freddato sotto il suo appartamento la sera del 29 ottobre 2022.

