Auto piena di giovani si ribalta nella notte sulla SS38

nella notte a Piateda, dove attorno alle 4:30 di sabato 12 aprile, un’Auto si è ribaltata lungo la Statale 38, mentre si dirigeva verso Sondrio. Nell’incidente sono rimasti coinvolti i quattro giovani a bordo della Renault Clio: tre ragazzi di 19, 20 e 22 anni e una ragazza di 19 anni. Non. Sondriotoday.it - Auto piena di giovani si ribalta nella notte sulla SS38 Leggi su Sondriotoday.it Pauraa Piateda, dove attorno alle 4:30 di sabato 12 aprile, un’si èta lungo la Statale 38, mentre si dirigeva verso Sondrio. Nell’incidente sono rimasti coinvolti i quattroa bordo della Renault Clio: tre ragazzi di 19, 20 e 22 anni e una ragazza di 19 anni. Non.

Potrebbe interessarti anche:

"Venite - c'è una maxi rissa tra giovani in piazza Don Bosco" : intervento dei carabinieri nella notte

Una maxi rissa sarebbe scoppiata la scorsa notte in piazza Don Bosco. A segnalarla sono stati alcuni residenti. I carabinieri, una volta piombati sul posto, hanno trovato diversi gruppi di giovani ...

Achille Lauro nella Fontana di Trevi con Celeste della Porta (Parthenope) : è il video di Incoscienti giovani?

Achille Lauro è stato ripreso mentre riproduce con l'atrice Celeste Dalla Porta, protagonista di Parthenope, immagini che sembrano ispirate alla Dolce vita di Fellini. Che siano stralci del video ...

"Mappare e Curare" : l'iniziativa rivolta ai giovani di Legambiente Veneto nella Bassa

Legambiente Veneto presenta "Mappare e Curare", un'iniziativa promossa dal Comune di Este e realizzata in collaborazione con l’associazione, che mira a coinvolgere attivamente i giovani nella ...

Auto piena di giovani si ribalta nella notte sulla SS38. Sfrecciano in centro con l'auto piena di droga: due giovani bloccati ed arrestati. Auto piena di giovani di ritorno dalla serata passata assieme si ribalta in fondo al fosso: 4 feriti. Auto si ribalta nell'incidente a Soliera e prende fuoco dopo l'impatto, morta conducente 26enne. Friuli, tre ragazzi travolti dal Natisone: l'abbraccio prima della piena. Friuli, tre ragazzi dispersi nel fiume Natisone. L'abbraccio prima della piena, nessuno è riuscito ad aggrapparsi alla corda. Ne parlano su altre fonti

(A darne comunicazione è msn.com:) Auto elettriche, i giovani dicono sì ma a prezzi più bassi - Una ricerca commissionata da Smart evidenzia come la nuova generazione sia favorevole alle auto elettriche, ma frenata dai prezzi elevati.

(Come si legge su msn.com:) L'auto preferita dai giovani potrebbe essere fatta così - Rapida è una coupé lunga 4,51 metri, larga 1,86 e alta 1,28, con un passo generoso di 2,80, ma non è elettrica, almeno, non esclusivamente. Il progetto è stato sviluppato senza un vincolo preciso, ...

(Ne dà notizia repubblica.it:) Rapida, l’auto sportiva per la Generazione Z creata dai giovani dello Ied con Italdesign - TORINO – Rapida è “un’auto in cui i giovani possano riconoscersi e con cui sognare, disegnata proprio da loro”. Questo il tema affidato da Italdesign ai 22 studenti del Master in Transportation Design ...