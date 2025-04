Caso scommesse illecite cosa è contestato a Paredes? Non sono coinvolto

Caso dei 12 calciatori indagati per scommesse su siti illeciti, un qualcosa che rievoca inevitabilmente gli episodi che hanno visto coinvolti Tonali e Fagioli, con relative squalifiche. In questo Caso però non si parla di illecito sportivo, avendo presumibilmente tali soggetti scommesso su altri sport o discipline, ma su piattaforme illegali.Un dettaglio sicuramente importante a fini della giustizia sportiva, ma comunque un qualcosa che potrà avere risvolti penali, con Leandro Paredes, uno dei giocatori coinvolti, che ha subito voluto chiarire le cose con un messaggio social: “Prima delle versioni sui giornali voglio chiarire che non ho mai fatto e non sono coinvolto in alcun tipo di scommesse illegali“. Sololaroma.it - Caso scommesse illecite, cosa è contestato a Paredes? “Non sono coinvolto” Leggi su Sololaroma.it Un derby che porta con se tanti temi, dalla supremazia cittadina ad una lotta Champions furibonda, fino ad un Dovbyk che vuole sfatare il tabù big match, ma l’avvicinamento a questa gara risente di un fatto uscito dai confini delle mere notizie sportive. Da ieri è scoppiato ildei 12 calciatori indagati persu siti illeciti, un qualche rievoca inevitabilmente gli episodi che hanno visto coinvolti Tonali e Fagioli, con relative squalifiche. In questoperò non si parla di illecito sportivo, avendo presumibilmente tali soggetti scommesso su altri sport o discipline, ma su piattaforme illegali.Un dettaglio sicuramente importante a fini della giustizia sportiva, ma comunque un qualche potrà avere risvolti penali, con Leandro, uno dei giocatori coinvolti, che ha subito voluto chiarire le cose con un messaggio social: “Prima delle versioni sui giornali voglio chiarire che non ho mai fatto e nonin alcun tipo diillegali“.

