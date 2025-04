Forlì Roller altra medaglia | il quartetto ' Divisione nazionale' torna da Montichiari con un bronzo al collo

Montichiari un'altra bella notizia per Forlì Roller. Il quartetto 'Divisione nazionale', dopo i positivi risultati al campionato regionale e al trofeo nazionale Aics Salsomaggiore, porta a casa una splendida medaglia di bronzo in un gara lunghissima e combattuta (ben 30 quartetti).

