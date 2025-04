Basket Serie A | le gare della 25esima giornata e dove vederle

Basket di Serie A targato Unipol. Quest’oggi, con ben due anticipi, prenderà infatti il via il 25° e quintultimo turno stagionale, che si chiuderà con la gara di lunedì: si parte alle ore 20 con la sfida cruciale per la lotta salvezza tra il Napoli Basket e la Openjobmetis Varese (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN e su Eurosport 1). Entrambe le formazioni si presentano alla palla a due della sfida dopo un ko e di conseguenza desiderose di riscatto: Varese è stata infatti battuta sul filo di lana e dopo un tempo supplementare, mentre Napoli torna davanti al proprio pubblico dopo il pesante ko patito a Trieste. Alla ricerca di punti pesantissimi per la permanenza nel massimo campionato c’è anche la Givova Scafati, attualmente penultima a 12 punti, due in meno di Varese. Sport.quotidiano.net - Basket, Serie A: le gare della 25esima giornata e dove vederle Leggi su Sport.quotidiano.net Bologna, 12 aprile 2025 – Entra nel suo rettilineo finale la regular season del campionato didiA targato Unipol. Quest’oggi, con ben due anticipi, prenderà infatti il via il 25° e quintultimo turno stagionale, che si chiuderà con la gara di lunedì: si parte alle ore 20 con la sfida cruciale per la lotta salvezza tra il Napolie la Openjobmetis Varese (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN e su Eurosport 1). Entrambe le formazioni si presentano alla palla a duesfida dopo un ko e di conseguenza desiderose di riscatto: Varese è stata infatti battuta sul filo di lana e dopo un tempo supplementare, mentre Napoli torna davanti al proprio pubblico dopo il pesante ko patito a Trieste. Alla ricerca di punti pesantissimi per la permanenza nel massimo campionato c’è anche la Givova Scafati, attualmente penultima a 12 punti, due in meno di Varese.

