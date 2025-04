Dodici No Vax indagati per 25 casi di scritte contro i vaccini anti Covid in 3 anni | gli edifici presi di mira

Torinotoday.it - Dodici No Vax indagati per 25 casi di scritte contro i vaccini anti Covid in 3 anni: gli edifici presi di mira Leggi su Torinotoday.it Nei giorni scorsi la Polizia di Stato della questura di Torino, nell’ambito di un’attività di indagine coordinata dalla procura della Repubblica di Torino, ha notificato l’avviso conclusione indagini preliminari per i reati di associazione per delinquere, imbrattamento, resistenza e lesioni a.

Torino, 12 No Vax indagati: hanno imbrattato per anni la provincia con scritte contro i vaccini anti Covid.

(Dalle pagine di rainews.it si apprende che:) Scritte No vax, dodici avvisi di chiusura indagini - Dodici persone sono state ritenute responsabili di 25 episodi di imbrattamento commessi nel torinese contro la campagna vaccinale anti Covid-19, dall'ottobre del 2021 sino al 2024 ...

(Risulta da fonti di torino.corriere.it che:) Torino, 12 No Vax indagati: hanno imbrattato per anni la provincia con scritte contro i vaccini anti Covid - La polizia di Torino ha notificato l'avviso conclusione indagini preliminari. Contestati associazione per delinquere, imbrattamento, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Le scritte su scuole ban ...

(Come riportato da msn.com:) Cremona, sorprese a tracciare scritte No vax accanto all’ospedale: indagate due donne. Pattuglie della Digos in borghese dopo i raid dei complottisti - una bomboletta di vernice spray di colore rosso e un volantino stampato del movimento No vax. Sono state così indagate le due donne, appartenenti appunto alla galassia antivaccinista e ...