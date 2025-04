Ilfattoquotidiano.it - “Un batterio ha ucciso 50 ippopotami per avvelenamento da antrace”: è allarme per il contagio

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Tragedia “silenziosa” nel Parco nazionale Virunga, nella Repubblica Democratica del Congo. Circa 50 esemplari sono morti a causa di unda. I corpi degli animali, trovati galleggianti nel fiume a sud del Lago Edward, fanno temere per la salute della fauna locale e per i rischi diagli esseri umani, circostanza tutta da verificare dai sanitari. IIn ogni caso ilBacillus anthracis, responsabile della malattia, è stato identificato come causa del decesso. Il parco, dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, si estende su oltre 3.100 miglia quadrate e ospita numerose specie in pericolo.“L’colpisce principalmente la fauna selvatica, ma rappresenta anche un rischio per gli esseri umani e gli animali domestici”, ha dichiarato l’Istituto congolese per la conservazione della natura, avvertendo che la malattia potrebbe diffondersi oltre gli animali selvatici.