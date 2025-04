Fiorentina-Parma | modifiche alla viabilità per il match di domenica 13 aprile

domenica 13 aprile, allo stadio Franchi si disputerà la partita di campionato di serie A Fiorentina-Parma. Il match inizierà alle ore 15 e, su disposizione della Questura, sono stati presi una serie di provvedimenti di circolazione.I consueti divieti di transito e sosta scatteranno. Firenzetoday.it - Fiorentina-Parma: modifiche alla viabilità per il match di domenica 13 aprile Leggi su Firenzetoday.it Domani,13 aprile, allo stadio Franchi si disputerà la partita di campionato di serie A. Ilinizierà alle ore 15 e, su disposizione della Questura, sono stati presi una serie di provvedimenti di circolazione.I consueti divieti di transito e sosta scatteranno.

