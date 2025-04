Omicidio Coatti il gruppo militare nega il coinvolgimento | proseguono le indagini

militare si tira fuori dall'Omicidio di Alessandro Coatti, il biologo 38enne originario di Longastrino (Alfonsine) ucciso a Santa Marta in Colombia. Il corpo del ravennate è stato infatti fatto a pezzi e poi ritrovato in tre diversi luoghi della città sudamericana. E per. Ravennatoday.it - Omicidio Coatti, il gruppo militare nega il coinvolgimento: proseguono le indagini Leggi su Ravennatoday.it L'organizzazione parasi tira fuori dall'di Alessandro, il biologo 38enne originario di Longastrino (Alfonsine) ucciso a Santa Marta in Colombia. Il corpo del ravennate è stato infatti fatto a pezzi e poi ritrovato in tre diversi luoghi della città sudamericana. E per.

Omicidio Coatti - lo strazio della mamma : "Mi manca l'aria". Nel 2020 un'altra tragedia

Quindici parole per descrivere il proprio dolore. Quattro volte la ripetizione del verbo ‘mancare’. Sandra Lovato, madre di Alessandro Coatti (il biologo barbaramente ucciso in Colombia), giovedì ...

L'omicidio di Alessandro Coatti in Colombia : dove sono arrivate le indagini

Il corpo del biologo e ricercatore di 38 anni, nato a Portomaggiore (Ferrara) è stato ritrovato a Santa Marta il 6 aprile scorso in una valigia. Investigatori al lavoro immediatamente e aperto anche ...

Omicidio Coatti - Royal Society of Biology in lutto : "Era uno scienziato appassionato e amato da tutti"

La devastante notizia della morte di Alessandro Coatti, biologo 42enne originario di Longastrino ucciso in Colombia, scuote non solo la provincia di Ravenna e l'Italia, ma anche l'Inghilterra. ...

Omicidio Coatti, il gruppo militare nega il coinvolgimento: proseguono le indagini. Il video dei guerriglieri sull’omicidio di Alessandro Coatti: “Noi non c’entriamo”. Il video dei paramilitari sull'omicidio Coatti: "Noi non c'entriamo". Il “mistero” dell’omicidio “atipico” di Alessandro Coatti, l’ipotesi di…. Chi c'è dietro la morte del biologo Alessandro Coatti, ucciso e fatto a pezzi in Colombia. Alessandro Coatti, cade l'ipotesi armata. Autodefensas Conquistadoras: "Noi estranei". Ne parlano su altre fonti

(Risulta da fonti di informazione.it che:) Omicidio biologo Alessandro Coatti in Colombia, ipotesi dello zio: "Traffico di organi", i paramilitari: "Noi estranei" - VIDEO - Nell'omicidio del biologo italiano Alessandro Coatti, ucciso e fatto a pezzi a Santa Marta, Colombia, continuano a rimanere aperte tutte le ipotesi. Al momento le parole dello zio del ricercatore, Gia ...

(A darne comunicazione è fanpage.it:) L’omicidio di Alessandro Coatti in Colombia e la pista dei clan: l’ipotesi dello scambio di persona - L’omicidio di Alessandro Coatti, scienziato italiano ucciso brutalmente a Santa Marta, in Colombia, resta avvolto nel mistero ...

(Lo rende noto ilfattoquotidiano.it:) L’omicidio “atipico” di Alessandro Coatti: l’ipotesi di un gruppo paramilitare - Un “omicidio atipico” in considerazione della vittima e un vero “mistero” per gli esperti della criminalità colombiana, il brutale omicidio del biologo molecolare italiano Alessandro Coatti. Il cadave ...