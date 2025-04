Perseguita la ex braccialetto elettronico per un albanese

Imolaoggi.it - Perseguita la ex, braccialetto elettronico per un albanese Leggi su Imolaoggi.it In un'occasione l'avrebbe fatta cadere mentre era incinta, costringendola a cinque giorni di ricovero nell'ospedale Spaziani per il pericolo di aborto

Potrebbe interessarti anche:

Ferrara - perseguita l'ex compagna e le lo denuncia : braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento

Un uomo a Ferrara è stato sottoposto a divieto di avvicinamento per stalking, monitorato con braccialetto elettronico.

Perseguita per mesi l'ex moglie : disposto il braccialetto elettronico per un 57enne

Un incubo durato mesi, fatto di messaggi, email e appostamenti sotto casa, si è concluso con l'applicazione del braccialetto elettronico per un uomo di 57 anni, denunciato dai Carabinieri della ...

Perseguita la ex - lo aveva già fatto con un'altra donna : braccialetto elettronico per un 47enne di Ancona

Un uomo di 47 anni ad Ancona è indagato per atti persecutori e violenza domestica. Misure cautelari e braccialetto elettronico applicati.

Picchia e perseguita la ex: scatta il braccialetto elettronico. Nocera Inferiore. Perseguita l’ex compagna, braccialetto elettronico per un 35enne. Nocera Inferiore, perseguita ex fidanzata: braccialetto elettronico per un 35enne. Nocera, perseguita l’ex compagna, scatta il braccialetto elettronico. Non poteva più respirare: ex la perseguita ovunque, scatta l’arresto. Braccialetto elettronico per un 43enne di Erba. Perseguita l’ex moglie e la minaccia di morte, in Ciociaria scatta il braccialetto elettronico. Ne parlano su altre fonti

(Da una nota di rainews.it si apprende che:) Picchia e perseguita la ex: scatta il braccialetto elettronico - La vittima aveva subito in diverse occasioni violenza fisiche e psicologiche. E' successo a Supino nel frusinate. L'intervento dei Carabinieri ...

(Il quotidiano msn.com ha riportato che:) Perseguita la ex, va ai domiciliari - Arresti domiciliari con braccialetto elettronico per un uomo italiano di 43 anni residente a Erba, accusato di stalking nei ...

(A darne comunicazione è telecolore.it:) Nocera Inferiore. Perseguita l’ex compagna, braccialetto elettronico per un 35enne - La misura cautelare del “divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione del braccialetto elettronico” è stata eseguita dai Carabinieri di Nocera Inferiore su disposizione della locale P ...