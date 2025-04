Thuram stringe i denti e parte titolare in Juve Lecce | chi gioca al suo fianco? Scelta fatta cosa ha in mente Tudor

JuventusNews24Thuram stringe i denti e comincia titolare in Juve Lecce: chi gioca al suo fianco? Decisione presa, cosa ha in mente TudorInquadrando le probabili formazioni di Juve Lecce, la sorpresa più grande è rappresentata da Khephren Thuram che – nonostante l'affaticamento muscolare che ha patito nei giorni scorsi – dovrebbe partire titolare a centrocampo.Chi giocherà al suo fianco? Non c'è nessun dubbio: Manuel Locatelli. Dopo il gol realizzato con la Roma, il capitano viaggerà sulle ali dell'entusiasmo anche nella partita di questa sera con il Lecce, in programma alle 20.45 all'Allianz Stadium.LE PROBABILI FORMAZIONI DI Juve Lecce: LE ULTIME SULLE SCELTE DI Tudor

LIVE Parigi-Nizza 2025 - tappa di oggi in DIRETTA : trionfa Lenny Martinez - Vingegaard stringe i denti dopo la caduta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10.50 LA CLASSIFICA GENERALE 16.15 Lenny Martinez ha scalato la Cote de ...

Fermana - Bianchimano stringe i denti e ci sarà

A Sora è stato protagonista con un gol d’opportunismo e un assist per Sardo ma poi ha dovuto lasciare il campo per un colpo subito. Andrea Bianchimano ha toccato quota 7 reti in campionato ma ...

Milan - piccolo problema muscolare per Maignan che stringe i denti

Ansia in casa Milan per le condizioni di Mike Maignan. Il portiere francese nel corso del primo tempo della super sfida di campionato e valida...

Inter, Thuram stringe i denti per esserci contro la Juventus. Thuram stringe i denti, vuole esserci per Juve-Inter. “E a giugno parlerà con la società per…”. LIVE - Juventus-Inter 0-0, 64': tre cambi per Inzaghi. Stringe i denti Thuram, dentro anche Carlos e Zalewski. Pagelle Feyenoord-Inter 0-2: Thuram stoico, Lautaro da record, Zielinski sbaglia un rigore, quarti vicini. Napoli-Inter, Lilian Thuram tra selfie e battute coi tifosi del Napoli | VIDEO CN24. Lecce-Inter 0-4, le pagelle nerazzurre: Lautaro ancora al top, Thuram croce e delizia. Ne parlano su altre fonti

(Risulta da fonti di msn.com che:) Inter, gli scenari per la sosta per Thuram e Dimarco: contatti con Italia e Francia - Tant’è che nelle ultime due partite il quinto a sinistra ... THURAM - L’altro calciatore che da tempo sta stringendo i denti è Marcus Thuram, il francese, per stessa ammissione di Inzaghi ...

(In base alle informazioni di fcinter1908.it:) Thuram e Dimarco non al meglio ma in Nazionale? La posizione dell’Inter - Con ogni probabilità, Simone Inzaghi dovrà fare ancora a meno di Dimarco: "Tra domani e mercoledì si capirà se l’esterno potrà fare parte del gruppo ... C'è un altro giocatore che sta stringendo i ...

(Lo rende noto gianlucadimarzio.com:) Inter, Thuram: “Quando sei all’Inter devi vincere tutte le partite” - Le parole di Denzel Dumfries e Marcus Thuram dopo la vittoria dell’Inter contro il Feyenoord ... Quando sei all’Inter devi vincere tutte le partite e se giochi così a fine stagione arrivano bei ...