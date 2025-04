Sport.quotidiano.net - Pallavolo italiana: squadra azzurra premiata come 'Atleta dell’anno 2024'

Lacontinua a fare incetta di prime pagine: soprattutto quella femminile, dopo il trionfo alle Olimpiadi di Parigi dell’estate scorsa. Nella mattinata di ieri, a Roma, l’associazione stampa estera ha volto riconoscere il premio di "" non a una singola giocatrice. Ha fatto un’eccezione, assegnando il riconoscimento all’intera. Alla premiazione, avvenuta alle 10 di mattina a Palazzo Grazioli nella capitale, con il presidente nazionale della federazioneGiuseppe Manfredi, si sono presentate due atlete azzurre campionesse olimpioniche: Carlotta Cambi e la schiacciatrice di San Giovanni in Persiceto Gaia Giovannini, classe 2001, nell’ultima stagione in forza al Vallefoglia. Giovannini, cresciuta nella Persicetana e poi passata da Montale, Cuneo e Novara, prima del passaggio al Mega Volley è stata così il volto da copertina di un riconoscimento che arriva alla vigilia dell’estate che vedrà le azzurre dell’icona Julio Velasco nuovamente protagoniste ai mondiali itineranti che si terranno tra fine agosto e inizio settembre in Asia, tra Filippine, Honk Hong, Indonesia, Thailandia e Vietnam e che vedranno le l’Italia tra le favorite al titolo, dopo il successo olimpico.