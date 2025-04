Tragedia a Palermo con la minimoto contro un muretto | muore bimbo di 4 anni

anni, Thomas Viviano, nel quartiere Boccadifalco di Palermo. Il piccolo stava utilizzando una minimoto dotata di rotelle, secondo quanto rilevato dagli agenti della polizia municipale, quando ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un muretto con grande violenza.Il dramma si è consumato lunedì pomeriggio, a breve distanza dalla casa della famiglia. Thomas è stato trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni critiche. Nonostante i tentativi disperati dei medici, il bambino è morto venerdì sera, dopo aver lottato per quattro giorni tra la vita e la morte.A prestare i primi soccorsi era stato il padre, che in preda alla disperazione aveva accompagnato il figlio all’ospedale Ingrassia. Data la gravità del trauma, i medici avevano disposto l’intubazione immediata e il successivo trasferimento d’urgenza all’Ospedale dei Bambini “Di Cristina”. Dayitalianews.com - Tragedia a Palermo, con la minimoto contro un muretto: muore bimbo di 4 anni Leggi su Dayitalianews.com Un tragico incidente ha spezzato la vita di un bambino di soli quattro, Thomas Viviano, nel quartiere Boccadifalco di. Il piccolo stava utilizzando unadotata di rotelle, secondo quanto rilevato dagli agenti della polizia municipale, quando ha perso illlo del mezzo e si è schiantatouncon grande violenza.Il dramma si è consumato lunedì pomeriggio, a breve distanza dalla casa della famiglia. Thomas è stato trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni critiche. Nonostante i tentativi disperati dei medici, il bambino è morto venerdì sera, dopo aver lottato per quattro giorni tra la vita e la morte.A prestare i primi soccorsi era stato il padre, che in preda alla disperazione aveva accompagnato il figlio all’ospedale Ingrassia. Data la gravità del trauma, i medici avevano disposto l’intubazione immediata e il successivo trasferimento d’urgenza all’Ospedale dei Bambini “Di Cristina”.

