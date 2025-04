Ascolti tv dell’11 aprile Antonella Clerici e l’ultimo scontro con Tradimento

Antonella Clerici, regina incontrastata del venerdì sera, ha condotto la finale di The Voice Senior su Rai 1 e per l'ultima volta si è scontrata con la soap di Canale 5, Tradimento.Si è conclusa la quinta edizione di The Voice Senior su Rai 1 con una serata ricca di musica, condotta da Antonella Clerici, che come sempre è stata affiancata dai suoi giudici Loredana Bertè, Gigi D'Alessio, Clementino e Arisa.Intanto su Canale 5 andava in onda una puntata di Tradimento, dove Guzide e Tarik irrompono nel matrimonio con la polizia per impedirne la celebrazione, ma di fronte alla possibilita' di scappare, Oylum afferma che vuole sposare Behram; i due diventano quindi marito e moglie. Scoraggiata per quanto e' accaduto, Guzide recrimina a Tarik di non essere stato presente come padre.Quarto Grado su Rete 4 si è concentrato sui casi di Pierina Paganelli e Liliana Resinovich, mentre su La7 Diego Bianchi ha condotto Propaganda Live.

