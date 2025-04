Incidente minimoto a Palermo Thomas Viviano morto a 4 anni dopo schianto contro un muretto gli agenti | Sul mezzo anche un adulto

morto a soli 4 anni Thomas Viviano, il bambino che lunedì 7 aprile era rimasto vittima di un grave Incidente in minimoto nel quartiere Boccadifalco di Palermo. dopo essere stat Ilgiornaleditalia.it - Incidente minimoto a Palermo, Thomas Viviano morto a 4 anni dopo schianto contro un muretto, gli agenti: "Sul mezzo anche un adulto" Leggi su Ilgiornaleditalia.it Il piccolo era stato portato all'ospedale Di Cristina nel pomeriggio di lunedì e purtroppo è deceduto questa notte Èa soli 4, il bambino che lunedì 7 aprile era rimasto vittima di un graveinnel quartiere Boccadifalco diessere stat

