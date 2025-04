Gaza centinaia di palestinesi sfollati per le operazioni militari israeliane

palestinesi di Gaza City sono state nuovamente sfollate e non sanno dove andare dopo che l’esercito israeliano ha impartito l’ordine di evacuare le aree nella parte orientale della città in vista delle operazioni militari contro Hamas. L’Idf ha ordinato ai residenti di evacuare immediatamente Shajiyah, Turkman, Zaytoun e Tuffah, tra le altre zone. Ore dopo, hanno diramato un altro ordine di evacuare Khirbet Khuza’a, Abasan al-Kabira e Abasan al-Jadidah, aree che erano state prese di mira per prime quando Israele aveva rotto il cessate il fuoco il 18 marzo. Alcune persone vagano senza meta per le strade, portando ciascuna almeno una borsa, mentre altre trasportano carretti pieni di effetti personali. Lapresse.it - Gaza, centinaia di palestinesi sfollati per le operazioni militari israeliane Leggi su Lapresse.it Le famigliediCity sono state nuovamente sfollate e non sanno dove andare dopo che l’esercito israeliano ha impartito l’ordine di evacuare le aree nella parte orientale della città in vista dellecontro Hamas. L’Idf ha ordinato ai residenti di evacuare immediatamente Shajiyah, Turkman, Zaytoun e Tuffah, tra le altre zone. Ore dopo, hanno diramato un altro ordine di evacuare Khirbet Khuza’a, Abasan al-Kabira e Abasan al-Jadidah, aree che erano state prese di mira per prime quando Israele aveva rotto il cessate il fuoco il 18 marzo. Alcune persone vagano senza meta per le strade, portando ciascuna almeno una borsa, mentre altre trasportano carretti pieni di effetti personali.

