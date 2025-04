Campagnola violenze e divieti da mamma e nonno

Campagnola (Reggio Emilia), 12 aprile 2025 – Madre e nonno indagati per ripetute e gravi vessazioni fisiche e psicologiche nei confronti di una ragazza di 14 anni di età, il tutto per impedirle di occidentalizzarsi. Gravi le accuse: colpi con il manico di scopa da quanto aveva 11-12 anni, imposizione dei lavori domestici, privata del telefonino per impedirle di chiedere aiuto in qualche modo e per comunicare con chiunque. Fin dall’età di 10 anni le sarebbe stato imposto l’uso del velo, vietato proseguire gli studi e iscriversi alle scuole superiori, niente amicizie maschili, niente televisione, indossare abiti occidentali, praticare qualsiasi attività sportiva. La vittima, infine, sarebbe stata più volte minacciata di essere riportata “per sempre” in Pakistan, nel tentativo di isolarla completamente dal contesto sociale in cui vive. Ilrestodelcarlino.it - Campagnola, violenze e divieti da mamma e nonno Leggi su Ilrestodelcarlino.it (Reggio Emilia), 12 aprile 2025 – Madre eindagati per ripetute e gravi vessazioni fisiche e psicologiche nei confronti di una ragazza di 14 anni di età, il tutto per impedirle di occidentalizzarsi. Gravi le accuse: colpi con il manico di scopa da quanto aveva 11-12 anni, imposizione dei lavori domestici, privata del telefonino per impedirle di chiedere aiuto in qualche modo e per comunicare con chiunque. Fin dall’età di 10 anni le sarebbe stato imposto l’uso del velo, vietato proseguire gli studi e iscriversi alle scuole superiori, niente amicizie maschili, niente televisione, indossare abiti occidentali, praticare qualsiasi attività sportiva. La vittima, infine, sarebbe stata più volte minacciata di essere riportata “per sempre” in Pakistan, nel tentativo di isolarla completamente dal contesto sociale in cui vive.

Campagnola, violenze e divieti da mamma e nonno. Campagnola Emilia. Maltrattamenti e violenze su una 14enne per impedirle di "occidentalizzarsi": denunciati mamma e nonno.