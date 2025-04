Inter Cagliari San Siro si prepara alla Champions? Previsto il pienone contro i rossoblù

Inter Cagliari, San Siro si prepara alla Champions? Previsto il pienone contro i rossoblù. Il dato sui possibili spettatoriL’Inter affronta oggi il Cagliari con un doppio obiettivo: cercare di allungare in classifica dopo il passo falso del Parma per mettere il fiato sul collo al Napoli, e mantenere alta l’attenzione in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League, lanciando un messaggio chiaro al Bayern Monaco. In entrambi gli appuntamenti, San Siro sarà tutto esaurito, come sottolinea La Gazzetta dello SportInter Cagliari SOLD OUT- «L’aria da Triplete fa bene a tutti, tifosi compresi ovviamente: quelli dell’Inter si preparano riempire San Siro tra oggi pomeriggio col Cagliari e mercoledì sera, quando Inzaghi e i suoi si giocheranno un posto in semifinale di Champions con il Bayern. Internews24.com - Inter Cagliari, San Siro si prepara alla Champions? Previsto il pienone contro i rossoblù Leggi su Internews24.com di Redazione, Sansiil. Il dato sui possibili spettatoriL’affronta oggi ilcon un doppio obiettivo: cercare di allungare in classifica dopo il passo falso del Parma per mettere il fiato sul collo al Napoli, e mantenere alta l’attenzione in vista del ritorno dei quarti di finale diLeague, lanciando un messaggio chiaro al Bayern Monaco. In entrambi gli appuntamenti, Sansarà tutto esaurito, come sottolinea La Gazzetta dello SportSOLD OUT- «L’aria da Triplete fa bene a tutti, tifosi compresi ovviamente: quelli dell’sino riempire Santra oggi pomeriggio cole mercoledì sera, quando Inzaghi e i suoi si giocheranno un posto in semifinale dicon il Bayern.

