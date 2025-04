La Via Crucis cittadina apre i riti pasquali della diocesi di Lanciano-Ortona

Crucis cittadina, in programma oggi 12 aprile a Lanciano, apre i riti pasquali della diocesi. “Possiamo immaginare la Via Crucis come un percorso che ci ricorda la passione di Gesù, in cui pregare e riflettere sulla propria vita, sulle sue difficoltà per trovare la forza di superarle ma. Chietitoday.it - La Via Crucis cittadina apre i riti pasquali della diocesi di Lanciano-Ortona Leggi su Chietitoday.it La Via, in programma oggi 12 aprile a. “Possiamo immaginare la Viacome un percorso che ci ricorda la passione di Gesù, in cui pregare e riflettere sulla propria vita, sulle sue difficoltà per trovare la forza di superarle ma.

