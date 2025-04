Maxi impianto eolico Badia del Vento il 15 Aprile la Toscana deciderà per tutti

Aprile 2025 – Maxi impianto eolico “Badia del Vento” – Il 15 Aprile la Toscana deciderà per tutti. Il Maxi impianto eolico “Badia del Vento”, previsto nel comune di Badia Tedalda (AR) al confine tra Romagna e Marche, continua a suscitare un’ondata di opposizioni da parte delle Istituzioni, associazioni ambientaliste e cittadini, che vedono in questa proposta una seria minaccia per il futuro dei territori. L’impianto eolico prevede l’installazione di sette Maxi aerogeneratori alti 180 metri (la stessa altezza dei più imponenti grattacieli di Milano), in uno dei più importanti crinali del Montefeltro, in una zona con un Paesaggio integro e tutelato e che costituisce un vero e proprio crocevia ecologico attraversato da importanti rotte migratorie per uccelli rapaci e con habitat protetti. Lanazione.it - Maxi impianto eolico “Badia del Vento”, il 15 Aprile la Toscana deciderà per tutti Leggi su Lanazione.it Arezzo, 122025 –del” – Il 15laper. Ildel”, previsto nel comune diTedalda (AR) al confine tra Romagna e Marche, continua a suscitare un’ondata di opposizioni da parte delle Istituzioni, associazioni ambientaliste e cittadini, che vedono in questa proposta una seria minaccia per il futuro dei territori. L’prevede l’installazione di setteaerogeneratori alti 180 metri (la stessa altezza dei più imponenti grattacieli di Milano), in uno dei più importanti crinali del Montefeltro, in una zona con un Paesaggio integro e tutelato e che costituisce un vero e proprio crocevia ecologico attraversato da importanti rotte migratorie per uccelli rapaci e con habitat protetti.

Maxi impianto eolico "Badia del Vento" – Il 15 Aprile la Regione Toscana deciderà per tutti. Maxi impianto eolico, il sindaco di Badia Tedalda: "Tra pochi giorni la Regione approverà il progetto". La Regione Toscana chiamata a decidere sul progetto denominato Badia del Vento. "Badia del vento", il maxi impianto eolico progettato a Badia Tedalda che spaventa i sindaci emiliani. Sette maxi pale eoliche che lambiscono Verghereto, lo stop della Regione: "C'è il paesaggio da tutelare".

