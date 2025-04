Loris Stradi confermato nella nazionale Paralimpica di golf 2025

golf ha pubblicato la lista dei GIN, i giocatori di interesse nazionale, che nella stagione 2025 vestiranno la maglia della nazionale Paralimpica. Nell'elenco anche il modenese Loris Stradi, da diversi anni iscritto al golf Club di Argenta, si è guadagnato sui campi italiani e internazionali di poter vestire anche per questa stagione la maglia azzurra. Stradi ci dice che era tranquillo della conferma, visto il secondo posto ottenuto nel 2024 nella classifica del ranking nazionale. Un palmares nella stagione scorsa di tutto riguardo, fa da eco a quello degli anni precedenti, il 3° posto all'Open di Madrid, il 2° all'Open in Repubblica Ceca, i podi delle tappe italiane il buoni piazzamento in Portogallo hanno permesso questa ambita riconferma. Sempre attivo nel mondo dello sport paralimpico modenese e non solo, è di qualche giorno fa la presenza presso il Cus Ferrara golf in occasione dell'evento organizzato da ER.

