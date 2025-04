Rubano l’identità digitale con finto messaggio dell’INPS | i cybercriminali prendono di mira lo SPID Ecco come difendersi

mira lo SPID, il Sistema Pubblico di Identità digitale usato per accedere ai servizi della pubblica amministrazione. Tutto comincia con un SMS o una mail che sembrano arrivare dall’Inps. Grazie a tecniche di spoofing, il mittente risulta “Inps”. Il messaggio invita a cliccare su un link per aggiornare i dati. Il sito di destinazione è una copia quasi identica di quello ufficiale, ma è una trappola.Una volta entrati nel portale falso, all’utente viene chiesto di inserire dati personali: nome, cognome, codice fiscale, IBAN, documenti e anche un selfie o un video. Tutte informazioni che, insieme, bastano per generare un’identità digitale nuova, fittizia, ma perfettamente funzionante. Il falso SPID viene poi usato per accedere a portali pubblici. Così, i truffatori possono modificare l’IBAN nel Cassetto Fiscale per deviare rimborsi, richiedere bonus o sussidi, oppure attivare pratiche per pensioni anticipate. Ilfattoquotidiano.it - “Rubano l’identità digitale con finto messaggio dell’INPS”: i cybercriminali prendono di mira lo SPID. Ecco come difendersi Leggi su Ilfattoquotidiano.it Una nuova truffa informatica prende dilo, il Sistema Pubblico di Identitàusato per accedere ai servizi della pubblica amministrazione. Tutto comincia con un SMS o una mail che sembrano arrivare dall’Inps. Grazie a tecniche di spoofing, il mittente risulta “Inps”. Ilinvita a cliccare su un link per aggiornare i dati. Il sito di destinazione è una copia quasi identica di quello ufficiale, ma è una trappola.Una volta entrati nel portale falso, all’utente viene chiesto di inserire dati personali: nome, cognome, codice fiscale, IBAN, documenti e anche un selfie o un video. Tutte informazioni che, insieme, bastano per generare un’identitànuova, fittizia, ma perfettamente funzionante. Il falsoviene poi usato per accedere a portali pubblici. Così, i truffatori possono modificare l’IBAN nel Cassetto Fiscale per deviare rimborsi, richiedere bonus o sussidi, oppure attivare pratiche per pensioni anticipate.

