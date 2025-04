Trump | Cina? Io sempre d' accordo con Xi

Cina ha portato Pechino ad aumentarli sui prodotti Usa al 125%, ma Trump si dice ottimista riguardo a un accordo con la Cina. Il presidente Usa ha elogiato il presidente cinene Xi Jinping. "E' un mio amico da molto tempo. Penso che finiremo per trovare un accordo che sia molto positivo per entrambi i Paesi". "Penso che qualcosa di positivo verrà fuori". "Xi è un leader molto bravo e intelligente. Sono sempre andato d'accordo con lui", ha sostenuto Trump. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 9.30 La guerra dei dazi con laha portato Pechino ad aumentarli sui prodotti Usa al 125%, masi dice ottimista riguardo a uncon la. Il presidente Usa ha elogiato il presidente cinene Xi Jinping. "E' un mio amico da molto tempo. Penso che finiremo per trovare unche sia molto positivo per entrambi i Paesi". "Penso che qualcosa di positivo verrà fuori". "Xi è un leader molto bravo e intelligente. Sonoandato d'con lui", ha sostenuto

Potrebbe interessarti anche:

Dazi di Trump - Canada e Messico preparano ritorsioni. La Cina protesta : “Le guerre commerciali non hanno vincitori”

Roma, 2 febbraio 2025 - La risposta ai dazi di Trump è arrivata subito da Canada e Messico (Washington ha imposto il 25% per entrambi i Paesi, ndr). Il primo ministro canadese, Justin Trudeau, ...

Dazi - il piano Trump è un colpo da shock : e (adesso) può favorire la Cina - ecco perché

Una botta inaspettata, benché minacciata e annunciata. Nessuno si sarebbe tuttavia atteso il peggiore degli scenari possibili, dazi doganali lanciati dagli Stati Uniti contro tutti i Paesi del...

Trump : "Nuovi dazi del 50% alla Cina se Pechino non ritirerà entro mercoledì le tariffe del 34% sui prodotti USA" - VIDEO

Le nuove tariffe entrerebbero in vigore dal 9 di aprile Donald Trump ha annunciato nuove tariffe al 50% per la Cina, se il governo di Pechino non ritirerà entro mercoledì le imposte sui prodotti ...

La Cina rialza controdazi al 125%. Xi Jinping: "Con l'Ue serve un'unione contro il bullismo Usa" - Trump: "Ipotesi esenzioni ma il 10% è soglia necessaria per negoziare accordi commerciali". Dazi, Trump: «Ottimista, arriveremo a qualcosa di positivo con la Cina. Sempre andato d'accordo con Xi». Tensioni dazi tra Usa e Cina: “Un accordo è possibile, comprenderà anche Taiwan”. Trump congela i "dazi reciproci" per 90 giorni, ma per la Cina aumentano al 125% - Tajani: la decisione di Trump è un segnale positivo, rafforzeremo export. «Trump accelera l’avvento di un’era post-occidentale». Dazi USA: profondo rosso per i titoli tech in Asia. Ne parlano su altre fonti

(Come riferisce ansa.it:) Trump ottimista sulla Cina: 'Sono sempre andato d'accordo con Xi' - Oarlando dei dazi, Trump apre alla possibilità di offrire esenzioni ai dazi del 10%, ma insiste che il 10% è la soglia base per cercare di negoziare un accordo commerciale (ANSA) ...

() Dazi, Trump: «Ottimista, arriveremo a qualcosa di positivo con la Cina. Sempre andato d'accordo con Xi» - Dazi. «Credo che arriveremo a qualcosa di positivo». È quanto ha detto Donald Trump, ribadendo con i giornalisti a bordo dell'Air Force One diretto in Florida di ...

(Come si legge su today.it:) Ora Trump vuole un accordo con la Cina sui dazi: "Xi è un mio amico". E fa un test cognitivo - "Penso che verrà fuori qualcosa di positivo con loro", ha detto il presidente, in bilico tra propaganda e imprevedibilità. Ha proposto il 10% di soglia per le merci in entrata negli Stati Uniti. Poi l ...