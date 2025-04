Incidente fra due auto sulla E78 Ci sono cinque feriti

auto sono state coinvolte in un Incidente avvenuto questa notte, poco prima delle 2, nel Comune di Civitella della Chiana. Le vetture viaggiavano sulla E78 Grosseto-Fano, nei pressi di Pieve al Toppo, quando si sono scontrate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l'ambulanza. Arezzonotizie.it - Incidente fra due auto sulla E78. Ci sono cinque feriti Leggi su Arezzonotizie.it Duestate coinvolte in unavvenuto questa notte, poco prima delle 2, nel Comune di Civitella della Chiana. Le vetture viaggiavanoE78 Grosseto-Fano, nei pressi di Pieve al Toppo, quando siscontrate. Sul postointervenuti i vigili del fuoco, l'ambulanza.

Potrebbe interessarti anche:

Cosa sappiamo sull’incidente tra un aereo e un elicottero a Washington : quali sono i punti da chiarire

Sulla dinamica e sulle cause dello schianto tra un elicottero militare e un aereo passeggeri verificatosi a Washington sono ancora tanti i punti da chiarire. A bordo del volo si trovavano 64 ...

Jovanotti : “Dopo l’incidente non riuscivo a svoltare. Sono andato nel bosco da solo - la natura mi ha ispirato e ho iniziato a prendere appunti al telefonino”

Rinascere come l’araba fenice. Jovanotti ha superato tutti i suoi limiti per recuperare fisico, cuore e mente dopo il terribile incidente in bici, a Santo Domingo nel 2023, che l’ha bloccato ...

Alba Parietti e Fabio Adami si sono lasciati - la rottura dopo l’incidente sugli scii : “Lei ha lasciato casa”

Sarebbe finita la storia d'amore tra Alba Parietti e il manager romano Fabio Adami, a cui era legata da più di quattro anni. Alla base della rottura alcuni screzi sorti dopo l'incidente in montagna ...

Incidente fra due auto sulla E78. Ci sono cinque feriti. Terribile frontale tra due auto, ragazza estratta dalle lamiere: è grave al Civile. Travolto dall’auto sfrenata. Muore pensionato di 78 anni. Arezzo, anziano sordomuto scende dall'auto per aiutare due ragazze finite in un fosso e muore travolto. Grave incidente sull’A8 in direzione Varese: sei feriti, uno in condizioni critiche. Scontro frontale tra due auto, tre feriti in ospedale. Ne parlano su altre fonti

(A darne comunicazione è www3.saturnonotizie.it:) Un 76enne vittima di un incidente con la moto nella superstrada E78 - Nella serata di sabatoi 5 aprile, si é verificato un incidente che ha coinvolto un motociclista sulla E78, in direzione Arezzo, nel comune di Civitella in Valdi ...