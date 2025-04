Crt rafforza la sua presenza ad Arezzo con Carta

Arezzo, 14 aprile 2025 – CRT rafforza la sua presenza ad Arezzo con Carta Il Centro ambulatoriale di riabilitazione territoriale dell’adulto verrà inaugurato dal Presidente Giani il 14 aprile in via Monte Falco La CRT consolida la sua presenza nella città di Arezzo. Dopo l’apertura, lo scorso anno, dell’ambulatorio per l’età evolutiva, ecco la Carta e cioè il Centro ambulatoriale di riabilitazione territoriale dell’adulto. Verrà inaugurato alle ore 18.30 di lunedì 14 aprile al numero 12 di via Monte Falco. “Queste attività ambulatoriali – annuncia Elena Aldinucci, Direttrice dei presidi territoriali della Clinica - sono rivolte a pazienti con esiti di origine vascolare (ictus, emorragia cerebrale), ortopedica (protesica, traumatologica complessa, fratture femore), o malattie neurologiche (sclerosi multipla, parkinson, disturbi neuromuscolari, ecc. Lanazione.it - Crt rafforza la sua presenza ad Arezzo con Carta Leggi su Lanazione.it , 14 aprile 2025 – CRTla suaadconIl Centro ambulatoriale di riabilitazione territoriale dell’adulto verrà inaugurato dal Presidente Giani il 14 aprile in via Monte Falco La CRT consolida la suanella città di. Dopo l’apertura, lo scorso anno, dell’ambulatorio per l’età evolutiva, ecco lae cioè il Centro ambulatoriale di riabilitazione territoriale dell’adulto. Verrà inaugurato alle ore 18.30 di lunedì 14 aprile al numero 12 di via Monte Falco. “Queste attività ambulatoriali – annuncia Elena Aldinucci, Direttrice dei presidi territoriali della Clinica - sono rivolte a pazienti con esiti di origine vascolare (ictus, emorragia cerebrale), ortopedica (protesica, traumatologica complessa, fratture femore), o malattie neurologiche (sclerosi multipla, parkinson, disturbi neuromuscolari, ecc.

