Omicidio Liliana Resinovich, indagato il marito Sebastiano Visintin

A tre anni dall’dila procura di Trieste ha iscritto nel registro degli indagatidella donna di 63 anni scomparsa il 14 dicembre 2021 e trovata poi senza vita il 5 gennaio 2022, in un boschetto del parco di San Giovanni, avvolta in due sacchi neri. Inizialmente gli investigatori avevano ipotizzato chesi fosse suicidata. La svolta è arrivata dopo l’ultima perizia, che ha evidenziato segni di ferite in diverse parti del corpo della donna, stabilendo che «non vi sono elementi tecnico scientifici che supportino l’ipotesi del suicidio».: «Non ho la minima idea di cosa possa essere accaduto a»«Nella mia vita ho passato tantissime cose belle e tantissime cose brutte. Questo è un momento delicato, di dolore, sono, ho perso la moglie, in questi anni ho cercato di capire cosa sia successo a, e trovarmi oggiè la cosa peggiore che potesse capitarmi», ha dichiarato