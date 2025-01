Thesocialpost.it - Brescia, mamma chiusa fuori casa: i carabinieri salvano due bambini intrappolati nel fumo

A Travagliato, nel bresciano, un gesto rapido e deciso dei carabinieri ha evitato una tragedia. Una mamma, uscita per buttare la spazzatura, si è ritrovata chiusa fuori casa dal figlio di due anni. Dentro c'erano anche la sua neonata e un pericoloso principio di incendio. Il dramma è iniziato quando alcune pietanze lasciate sul piano a induzione hanno iniziato a produrre fumo. La donna, disperata, ha chiamato il 112. I carabinieri della Sezione Radiomobile di Chiari sono arrivati in pochi minuti. Nessuna via d'uscita Porte e finestre erano tutte bloccate. I militari, per non perdere tempo, hanno trovato un accesso attraverso il garage.