Ilgiorno.it - Berlusconi? No. Anche il parco di Merate gli nega l’intitolazione, ma è stato lui è donarlo alla città

(Lecco) – Non c’è pace per Silvio. Dopodell’aeroporto di Malpensa, osteggiatadal Comune di Milano, e quellata dello stadio Brianteo di Monza, ora, tra mille polemiche sempre uguali, si rifiuta di rendere un omaggio, postumo, al Cavaliere, sebbene il bosco urbano che alcuni supporter volevano dedicargli lo abbia regalato lui. Il rifiuto di intitolare all’ex premier scomparso il 12 giugno 2023 all’età di 86 anni quel piccolo angolo di paradiso terrestre, con piante rare e una scenografica fontana neoclassica in marmo bianco di Carrara scolpita da maestri napoletani, arriva da Patrizia Riva, neo assessora a Promozione culturale e turistica, Istruzione, Pari opportunità e Legalità della giunta di centrosinistra guidata dal sindaco Mattia Salvioni.